Ezelsoor geeft een gratis afhaalpakket in plaats van boekenkaftdag Amber Gys

21 augustus 2020

14u37 0 Pepingen De geplande boekenkaftdag van Ezelsoor op woensdag 2 september in het zaaltje naast de bib in Bellingen kan niet doorgaan. De organisatie voorziet wel een alternatief: een afhaalpakket!

De coronacrisis zindert nog steeds na, ook bij Ezelsoor. De organisatie Ezelsoor stelt afhaalpakketten samen voor kinderen vanaf 6 jaar. Tussen 29 augustus en 5 september 2020 kunnen zij een pakket komen afhalen in het gemeentehuis in Pepingen of in de bib in Bellingen. Er zitten vijf vellen kaftpapier (ontworpen door kinderen uit de regio), plakband, handgeletterde etiketten, enkele back-to-school gadgets, klein knutselpakketje, handleiding kaften, uitleg fotowedstrijd en infofolders in. Deze zijn te bestellen via de website van de gemeente.

Kinderen die foto’s of filmpjes genomen hebben van hoe ze boeken kaften of van hun gekafte boeken, mogen deze insturen via vrijetijd@pepingen.be. Onder hen wordt één winnaar geloot die een originele ingekaderde back-to-school tekening van een illustrator ontvangt.