DVP wil open oproep lanceren om Pepings streekproduct te kiezen: "Kan als uithangbord voor onze gemeente fungeren” Michiel Elinckx

20 oktober 2019

17u43 0 Pepingen DVP komt met een opvallend agendapunt op de komende gemeenteraad. De partij wil graag dat Pepingen een eigen streekproduct krijgt, dat het uithangbord van de gemeente wordt.

“De gemeente Dilbeek kent het ‘Dilbeek konijntje’, een koekje dat verwijst naar de bijnaam van de Dilbekenaren”, zegt DVP-raadslid Kristof De Cuyper. “In de gemeente Gooik is er de Gooikse Chocoladeparel. Lennik heeft perenjenever, Halle de chocoladen vaantjesboer. Voor onze gemeente hebben we dit niet zo onmiddellijk. Pepingen ontbreekt in dit lijstje.”

Herkenbaar product

Daar wil de partij komaf mee maken. Tijdens de volgende gemeenteraadszitting zal raadslid De Cuyper het voorstel doen om een open oproep te lanceren. “Het Pepingse streekproduct kan dienen als uithangbord voor onze gemeente. Iets herkenbaar, maar met uitstraling dat we gemeenschappelijk kunnen promoten én de verbondenheid tussen alle inwoners van Groot-Pepingen symboliseert. Onze partij denkt aan een koekje of gebak of andere versnapering om bij feestelijke gelegenheden te gebruiken.”