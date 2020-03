DVP-partij schenkt cakes aan woonzorgcentra Amber Gys

26 maart 2020

Door en Voor Pepingen (DVP) kocht afgelopen woensdag 50 cakes bij lokale handelaars. Die gaven Martine Vanderlinden en Geert De Windt aan de directies van WZC Mater Dei in Heikruis en WZC Vander Stokken in Pepingen. “De bedoeling is het personeel een hart onder de riem te steken en de bewoners een leuke afleiding te bezorgen. De dankbaarheid was groot”, vertelt DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. Ouderen die verblijven in een woonzorgcentrum of serviceflat mogen geen bezoek meer ontvangen en ook van het zorgpersoneel wordt veel flexibiliteit verwacht. “Door en Voor Pepingen heeft veel respect voor de zorgverleners die dag in dag uit het beste van zichzelf geven voor onze ouders en grootouders.”