DVP: “Organiseer gemeenteraad ook af en toe eens in deelgemeenten” Michiel Elinckx

23 september 2019

14u53 0 Pepingen De partij Door en Voor Pepingen (DVP) komt met een opmerkelijk voorstel op de proppen. Raadslid Kristof De Cuyper wil dat de gemeenteraad voortaan ook eens in een Pepingse deelgemeente georganiseerd wordt.

De gemeenteraad van Pepingen wordt traditiegetrouw georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis. Maar daar wil de DVP-fractie verandering in brengen. Tijdens de volgende gemeenteraad, op dinsdag 24 september, zal de partij voorstellen om zittingen soms te verplaatsen naar de Pepingse deelgemeenten. “De wetgeving laat toe om steeds opnieuw de locatie van de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raden te bepalen”, aldus De Cuyper. “Al onze deelgemeenten beschikken over een eigen ontmoetingscentrum. DVP wil de participatie van inwoners vergroten en de afstand tussen inwoners en politici verkleinen.”