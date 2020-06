DVP betreurt weigering van gemeente om Bomencharter te ondertekenen Amber Gys

25 juni 2020

09u39 0 Pepingen De DVP-fractie diende enkele weken een toegevoegd punt in over de ondertekening van het Bomencharter in Pepingen, deze werd echter nog steeds niet goedgekeurd.

De DVP-fractie stelde tijdens de gemeenteraad van 23 juni voor om vanuit de gemeente Pepingen dit charter te ondertekenen. “Bij de ondertekening kunnen ze dan als startschot een klimaatboom planten zoals dat ook gebeurd is in Schellen”, klinkt het bij DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. “Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen ook de gezondheid, natuurbeleving en biodiversiteit. De LVB-fractie stemde het punt echter weg.” Gemeenten kunnen zich via het Bomencharter engageren om tot 2024 een bepaald aantal bomen te planten op het eigen grondgebied. Dit aantal wordt in overleg bepaald rekening houdend met de situatie, capaciteit en ambitie van de gemeente. In onze regio doen Bever, Herne, Halle, Lennik, Ternat en Roosdaal al mee.”