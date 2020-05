Dorpsfeesten Bogaarden uitgesteld naar 2021 Amber Gys

15 mei 2020

15u39 0 Pepingen Er komt dit jaar geen zomereditie van de Dorpsfeesten in Bogaarden (Pepingen), dat laat de organisatie weten op sociale media. De volgende editie zal pas volgend jaar kunnen plaatsvinden door de huidige omstandigheden.

Voor de organisatoren van de Dorpsfeesten Bogaarden was het even bang afwachten tot de Nationale Veiligheidsraad een beslissing maakte over het al dan niet doorgaan van dorpsevenementen in de zomerperiode. Maar die kwam er maar niet, dus besloten ze dan maar zelf om de knoop door te hakken. “We hebben gewacht en gehoopt, maar ook wij beseffen dat de huidige situatie geen organisatie toelaat. Wat jammer dat we jullie, samen met andere feesten in de buurt, geen zomer vol vermaak kunnen aanbieden.”

De organisatie blijft alvast positief en kan vol goede moed naar de toekomst kijken. “Niets is zeker maar wij kunnen nu al werken naar ons winterfeest Swoepajee. En uiteraard delen wij ook al onze datum van volgend jaar mee, noteer dus alvast Dorpsfeesten Bogaarden op 23, 24 en 25 juli 2021.”