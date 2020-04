Dorpscomités wachten af voordat ze hun feesten afgelasten: “Nog geen drastische beslissingen nemen” Amber Gys

20 april 2020

16u12 2 Pepingen De gemeente Pepingen heeft tijdens de zomerperiode het ene dorpsfeest na het andere. Maar door de huidige coronamaatregelen lijken die allemaal in het water te vallen. De meeste comités wachten echter op duidelijkere maatregelen van hogerhand.

Voor verschillende dorpscomités zal het de komende weken een moeilijke periode worden. De vraag of hun dorpsfeest kan doorgaan, blijft momenteel nog steeds onbeantwoord. Zowel de organisatoren van Dorpsfeesten Bogaarden, Feestend Beert en Halfoogstfeesten van Bellingen wachten de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad af.

De huidige maatregelen verbieden alle grote festivals, maar daar rekenen ze zichzelf niet onder. “Wij nemen pas een beslissing om af te gelasten wanneer er meer duidelijkheid komt over de kleinere dorpsfeesten en kermissen. Tot die dag komt, willen we nog geen drastische beslissingen nemen”, klinkt het bij Joachim Agneessens, voorzitter van Dorpsfeesten Bogaarden. Het dorpscomité van Heikruis besliste al eerder om hun feest in juni af te gelasten.