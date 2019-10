Derde Halloweentocht voor Lio Van Bever, maar nog altijd geen oplossing: "Situatie is zelfs verslechterd” Michiel Elinckx

04 oktober 2019

17u38 4 Pepingen Op donderdag 31 oktober wordt de derde halloweentocht georganiseerd voor vzw Hope for Lio. De opbrengst gaat naar Lio Van Bever, een Pepingse kleuter die aan het zeldzame syndroom CDKL5 lijdt. Drie jaar na die constatatie lijkt er geen verbetering in de situatie te komen. “Ze krijgt zeker iedere dag een zware epilepsieaanval”, getuigt mama Julie.

Het CDKL5-syndroom, dat veroorzaakt wordt door een genetische afwijking, is zeldzaam. Het meisje kampt met epilepsieaanvallen, heeft een ontwikkelingsachterstand en vertoont kenmerken van een autismespectrumstoornis. In 2017 werd een eerste halloweentocht georganiseerd op geld binnen te halen. Pepingen en omstreken lieten hun goed hart zien: maar liefst 500 deelnemers kwamen opdagen en gaven Lio de nodige financiële steun.

Medek-therapie

Maar twee jaar later is er nog geen verbetering zichtbaar. “Het is zelfs slechter geworden”, vertelt mama Julie Mespreuve. “Lio krijgt nu iedere dag een zware epilepsieaanval, soms zelfs twee. Het is met ups en downs. De medicatie is opnieuw veranderd, dokters zoeken naar een oplossing, maar voorlopig is die er niet. We starten nu met de nieuwe Medek-therapie, dat onder meer de genetische motorische aanleg in de hersenen stimuleert. Die therapie betalen we grotendeels uit eigen zak.”

Doorbraak?

Er is echter nog een sprankeltje hoop. Onderzoekers denken dat ze binnen tien jaar een gentherapie kunnen ontwikkelen. “Een beetje vergelijkbaar met baby Pia, waarvoor een nationale inzamelactie werd gestart”, zegt Julie. “Maar het blijft afwachten of het er allemaal komt. Met vzw Hope for Lio trekken we naar het buitenland om te spreken met lotgenoten. In Frankrijk en Italië hebben we contacten met andere families. Daarnaast gaan we naar verschillende congressen om de laatste stand van zaken te horen bij het onderzoek naar een middel tegen Het CDKL5-syndroom.”

Halloweentocht

De derde editie van de halloweentocht moet de broodnodige financiële steun geven. De tocht start deze keer aan het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken. Wandelaars kunnen er tussen 18 uur en 20 uur vertrekken voor een tocht van 1 en 4 kilometer. Nadien is er een gratis afterspookparty. De wandeling is toegankelijk voor iedereen - ook voor buggy’s en mensen in een rolstoel. “Vorig jaar hadden we 800 stappers, hopelijk ronden we deze keer de kaap van de 1.000 deelnemers. Dat zou ons een extra boost geven”, besluit Julie. Info en inschrijving vind je op www.hopeforlio.be.