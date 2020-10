Corona-uitbraak in wzc Henri Vander Stokken: 16 bewoners en 2 personeelsleden testen positief Amber Gys

06 oktober 2020

15u53 1 Pepingen In wzc Henri Vander Stokken in Pepingen hebben zestien bewoners en twee personeelsleden positief getest op het coronavirus. Het woonzorgcentrum sloeg meteen alarm en zette het corona-draaiboek in gang om ervoor te zorgen dat de besmettingen niet verder zouden oplopen.

Volgens de woordvoerder van het woonzorgcentrum vertoonde één van de bewoners afgelopen week al symptomen, waarna hij meteen getest werd. “En die test bleek positief”, zegt woordvoerder Inge Vandersteen. “We hebben dan ook besloten om meteen iedereen in het woonzorgcentrum te testen waarvan in totaal zestien bewoners en twee personeelsleden positief hebben getest.” Het corona-draaiboek werd meteen in werking gesteld om verdere besmettingen te voorkomen. Zo werden de besmette personeelsleden in thuisquarantaine geplaatst en worden alle bewoners nauwlettend opgevolgd. Volgens Vandersteen stellen de bewoners het goed en is er nog geen sprake van ernstige symptomen.

We delen uw bezorgdheid, maar weet dat onze bewoners maximaal professioneel en warm omgeven worden door de voor hen vertrouwde medewerkers Uit de brief die werd verstuurd aan familieleden van bewoners

Cohortafdeling

Familieleden, artsen en andere verwanten werden meteen van de situatie op de hoogte gebracht. Via een nieuwsbrief worden de familieleden ook dagelijks op de hoogte gehouden van de situatie. “We wensen alle bewoners en hun familie een hart onder de riem. Veel positieve energie en moed om deze, alweer, zware periode door te komen. We delen uw bezorgdheid, maar weet dat onze bewoners maximaal professioneel en warm omgeven worden door de voor hen vertrouwde medewerkers”, klinkt het in de brief.

Na overleg met de arbeidsgeneesheer, het corona-team, de C.R.A. en het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd in het woonzorgcentrum besloten om bijkomende testing uit te voeren. Vanaf 6 oktober worden alle medewerkers en bewoners die negatief testten, opnieuw hertest. Het woonzorgcentrum wil benadrukken dat de bewoners, tot de testresultaten bekend zijn, maximaal op de kamer moeten blijven.