CD&V wil zomerse bebloemingswedstrijd in Pepingen: “Dit kan de hele gemeente opfleuren” Bart Kerckhoven

23 mei 2020

15u06 0 Pepingen CD&V wil dat de gemeente in Pepingen een jaarlijkse bebloemingswedstrijd organiseert. Op de volgende gemeenteraad wordt daarover een voorstel ingediend.

“Het doel van de bebloemingswedstrijd is om bewoners een handje te helpen om hun straat, buurt wat op te fleuren door het planten van bloemen”, klinkt het bij de partij. “De wedstrijd betekent niet alleen een stimulans voor de mensen, maar is ook een beloning voor hun inspanningen. Op die manier dragen we allemaal een steentje bij tot een kleurrijker Pepingen.”

De CD&V-fractie legt een wedstrijdreglement voor waarbij iedereen gratis kan deelnemen. Beroepskwekers en leden van de jury zijn wel uitgesloten van deelname. “Gedurende de maanden juli, augustus en september gaat een onafhankelijke jury op pad in Pepingen op zoek naar winnaars in drie categorieën”, licht CD&V het voorstel toe. “Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de algemene aanleg, de opvatting van de voortuinen, de samenstelling van de beplanting en het onderhoud. Natuurlijk zijn enkel levende planten, gras en bloemen toegelaten. De bebloeming moet wel zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Alle deelnemers worden in het najaar uitgenodigd voor de prijsuitreiking en iedereen gaat naar huis met een prijs.”

Aan de wedstrijd wordt nog een fiets- en wandelroute gekoppeld. “Nu mensen door COVID-19 niet op reis kunnen en veel evenementen niet doorgaan, is een fiets- en wandelroute een mooi alternatief voor tijdsbesteding in eigen gemeente”, besluit de partij.