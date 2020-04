CD&V Pepingen wil opstart Fietsbieb in samenwerking met gemeente Gooik Amber Gys

24 april 2020

13u32 3 Pepingen CD&V Pepingen zou in samenwerking met buurgemeente Gooik de Fietsbieb willen opstarten. Dat is initiatief is ontstaan door Beweging.net.

Gezinnen kunnen in deze zogenoemde ‘bibliotheek’ kinderfietsen (van 2 tot 12 jaar) ontlenen en inwisselen voor een ander of groter exemplaar. De gezinnen moeten hiervoor een bijdrage betalen van 20 euro per fiets en een waarborg van 20 euro. “Wij vragen op de eerstvolgende gemeenteraad de hulp van de gemeente voor de realisering hiervan. We hebben natuurlijk een geschikte locatie nodig en eventuele financiële ondersteuning”, laat gemeenteraadslid Peter Van Cutsem (CD&V) weten. “Ook roepen wij op tot een samenwerking met het OCMW, zodat we op die manier kinderen uit kansengroepen kunnen laten genieten van een kwaliteitsvolle fiets.”