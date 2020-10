CD&V Pepingen organiseert ‘een appeltje voor de dorst’ Amber Gys

07 oktober 2020

“Door Corona hebben we al veel CD&V-activiteiten moeten afgelasten”, zegt Aletheia De Guzman, voorzitter van CD&V Pepingen. “Een goed jaar geleden hebben we onze leden getrakteerd op een gidsbeurt in de museumtuin van Gaasbeek gevolgd door een kaas- en wijnavond. In de huidige omstandigheden zou het onverantwoord zijn dit te organiseren.”

Om de trouwe leden toch nog in de bloemen te zetten, schenkt de lokale partij hen een zakje lokaal geteeld fruit. Daarmee wil de partij ook de lokale telers van Pepingen een hart onder de riem steken.