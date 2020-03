CD&V Pepingen brengt bloemen van afgelast eetfestijn naar woonzorgcentrum Amber Gys

26 maart 2020

14u54 0 Pepingen De CD&V-afdeling van Pepingen besliste om alle bloemen van haar afgelast eetfestijn te schenken aan woonzorgcentrum Henri Vander Stokken.

Alle evenementen voor de komende weken werden afgelast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook het eetfestijn van CD&V Pepingen moest eraan geloven. De afdeling had komend weekend haar jaarlijks eetfestijn gepland en in de voorbereiding daarvan al heel wat bloemen aangekocht om de tafels te versieren. Aangezien dat nu niet kan doorgaan, beslisten de leden om de bloemen dinsdagmiddag te schenken aan WZC Henri Vander Stokken in Pepingen.

“De bloemen zijn een uiting van bewondering voor de verzorgers en steken meteen ook de bewoners een hart onder de riem in deze moeilijke periode. Tijdens ons bezoek werden alle voorzorgsmaatregelen gerespecteerd”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.