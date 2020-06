CD&V-fractie vraagt herstel van authentieke wegwijzers in Pepingen Amber Gys

19 juni 2020

14u37 1 Pepingen De gemeente Pepingen heeft een aantal authentieke wegwijzers op haar grondgebied staan. CD&V Pepingen vindt dat deze wegwijzers bewaard en hersteld moeten worden. De vraag zal gesteld worden op de volgende gemeenteraad.

De wegwijzers vormen belangrijke bakens in het landschap en dienen vaak als blikvanger op toeristisch promotiemateriaal. Daarom zal de CD&V-fractie tijdens de gemeenteraad van 23 juni vragen om het dossier ‘herstelling authentieke wegwijzers’ te activeren. “In 2011, tijdens de CD&V-bestuursperiode, bekwam de gemeente een erkenning om de authentieke wegwijzers te herstellen en waar nodig opnieuw te plaatsen”, klinkt het bij gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. “Door deze erkenning behoren de wegwijzers tot het klein historisch erfgoed van de gemeente en kan er een renovatiepremie aangevraagd worden bij de provincie Vlaams-Brabant.”

In 2012 werd door Monumentenwacht vzw een inspectieverslag opgesteld. Uit dit adviesrapport en gedetailleerde onderhoudsplanning bleek dat de wegwijzers in slecht staat zijn. “Na vijf jaar stilstand besliste het CD&V-college in maart 2018 om een nieuwe inspectie te laten uitvoeren, wat tot op heden nog niet uitgevoerd is.” De palen en wegwijzers zouden op vier locaties gerenoveerd of vervangen moeten worden. “Wij vragen daarom dan ook aan het gemeentebestuur om dit dossier met spoed te behandelen. Want we zijn het allemaal eens dat ons patrimonium bewaard moet blijven en de authentieke wegwijzers vormen een belangrijk onderdeel van ons erfgoed.”