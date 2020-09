Carnavalsgroep Den Dasjtereir & Co organiseert als één van de eerste in Pajottenland opnieuw eetfestijn Amber Gys

15 september 2020

11u37 0 Pepingen De nieuwe Halse carnavalsgroep Den Dasjtereir & Co organiseert als één van de eerste in het Pajottenland opnieuw een volwaardig eetfestijn. Het gaat om een eerste Pastafestijn dat doorgaat op 17 en 18 oktober. Dit zal doorgaan in het zaaltje in Beert (Johan Demaegtstraat 19a 1673 Pepingen).

Er kan wel nog steeds gekozen worden tussen een take-away formule of ter plaatse eten. Voor die tweede optie zijn er vier momenten mogelijk, om alles op een vlotte en veilige manier te kunnen organiseren. Tijdens diezelfde vier momenten kan iedereen ook z’n eigen take-away gaan afhalen. “We willen ons eetfestijn zo coronaveilig mogelijk laten verlopen en vragen daarom ook om op voorhand te reserveren”, klinkt het bij Jordan Denayer van Den Dasjtereir & Co. “Dit zowel voor de mensen die ter plekke komen eten alsook voor de take-away bestellingen.” Reserveren en bestellen kan via de website van Den Dasjtereir & Co.

Jordan Denayer ging in 2018 individueel mee stappen in de stoet tijdens het Carnaval van Halle. Enkele maanden daarna richtte hij zijn eigen carnavalsgroep op. Samen met enkele vriendin van de manage Hof Ter Molleken is de groep uitgegroeid tot een echte carnavalsgroep. Vorig jaar telde de groep al bijna dertig leden.