Brievenbus Bpost blijft in centrum van Heikruis (na tussenkomst van gemeentebestuur) Michiel Elinckx

25 juni 2019

11u09 0 Pepingen Bpost laat de rode brievenbus aan het dorpsplein van Heikruis staan. Na tussenkomst van het gemeentebestuur en Mater Dei keert het postbedrijf op zijn stappen terug.

“De beslissing om de brievenbus in de Molenhofstraat weg te nemen, was gebaseerd op tellingen van Bpost”, zegt burgemeester Eddy Timmermans (LVB). “Blijkbaar werd deze brievenbus minder gebruikt dan de brievenbus in de Bautebrugstraat, aan de kruising met de Heikruisesteenweg. Op vraag van Mater Dei, enkele buurtbewoners en de gemeenteraad richtte het gemeentebestuur eind mei een schrijven naar Bpost om de brievenbus te behouden.”

Bautebrugstraat

Bpost had oren naar het voorstel van het Pepingse gemeentebestuur en laat ze rode postbus nu staan. De brievenbus in de Bautebrugstraat zal wél verdwijnen uit het straatbeeld.