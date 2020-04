Brandweer rukt massaal uit voor woningbrand, maar het blijkt afvalbrand Tom Vierendeels

17 april 2020

17u58 0 Pepingen De hulpdiensten rukten donderdagavond massaal uit naar een brand in Heikruis. In eerste instantie was sprake van een woningbrand, maar het bleek uiteindelijk om een uit de hand gelopen afvalbrand te gaan. De brandweerlieden waren een tijdje zoet met de klus.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West werd kort na 21 uur gealarmeerd voor een woningbrand in de Nanovestraat in Heikruis. Vanuit Tollembeek, Halle en Lennik vertrokken verschillende ploegen. Ter plaatse aangekomen bleek het om een buitenbrand op een boerderij te gaan, volgens de hulpdiensten het gevolg van een afvalbrand. Met hulp van een landbouwvoertuig kon het vuur volledig gedoofd worden, maar daar waren de brandweermannen wel even zoet mee. Er vielen geen gewonden.