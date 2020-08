Boeken krijgen tweede leven dankzij nieuwe boekenruilkasten mét speciale touch Amber Gys

31 augustus 2020

17u18 2 Pepingen Afgelopen week werden de eerste boekenruilkasten in Pepingen en de deelgemeenten geplaatst. De kasten werden geplaatst door de technische dienst en gedecoreerd met verschillende gedichten in sierlijke handlettering stijl.

De boekenruilkastjes werden gehandletterd door Studio Bonjour uit Halle met per kastje een andere tekst van inwoner en dichter Liese Leunens erop. Er is een boekenruilkast voorzien per deelgemeente, elk met een eigen vrijwilliger om een oogje in het zeil te houden. Schepen van Cultuur Rudi Seghers (LVB) en Bibliothecaris Ann Vandamme ziet een droom in vervulling gaan. “Na drie jaar kunnen we deze kasten eindelijk verwelkomen. Het is een samenspel tussen de boekenliefhebbers, inwoners en vrijwilligers”, zegt Seghers. “Mensen zijn tijdens de lockdown meer beginnen lezen, en op die verlangens kunnen wij als gemeente nu ook ingaan met zulke boekenruilkasten kort bij ieders deur.”

Boeken delen

Bibliothecaris Ann Vandamme ziet de kasten wel niet als concurrentie voor de bestaande bibliotheek. “Ze zijn een verlengde ervan”, zegt ze. “De boekenruilkasten staan 24/7 voor iedereen open. Wanneer je er een interessant boek in ziet, haal je het boek eruit en zet je één van je eigen boeken in de plaats. Zo krijg jij een nieuw boek om te lezen en kan je iemand anders gelukkig maken met jouw boeken.”