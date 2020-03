Bibliotheek wordt ‘afhaalbib’ tijdens coronacrisis Amber Gys

31 maart 2020

11u33 0 Pepingen De bibliotheek in Pepingen start met een ‘afhaalbib’ waar je boeken online kan reserveren. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn alle bibliotheken fysiek gesloten voor onbepaalde tijd.

De gemeente heeft in samenspraak met de bibliotheek van Pepingen besloten om te starten met een ‘afhaalbibliotheek’. “Wij willen wij de collectie blijven openstellen en starten daarom met een alternatieve dienstverlening om gratis materiaal af te halen”, laat de bibliotheek weten. “Bestellen kan nu al via deze link of via de website, de afhaalmomenten werden al gestart vanaf 30 maart. De mensen kunnen ook dvd’s ontlenen.” Je kan enkel materialen uitlenen door ze vooraf gratis aan te vragen.

Wanneer de boeken voor jou verzameld zijn, ontvang je een bevestiging via mail of telefoon. Het ophalen gebeurt op afspraak en, na aanbellen vind je je aangevraagde materialen in de ruimte tussen de twee ingangsdeuren. De materialen kunnen afgehaald worden op maandag, woensdag en vrijdag steeds tussen 13 en 17 uur.

Uitleentermijn

De uitleentermijn van de materialen bedraagt standaard 4 weken. Zolang de bibliotheek gesloten blijft, worden de uitleentermijnen ook automatisch verlengd. “In dezelfde tussenruimte waar je pakketje klaarligt, staat ook een inleverbox. Daar mag je je teruggebrachte materialen leggen. Wij nemen het zekere voor het onzeker en zullen de materialen vier dagen in quarantaine plaatsen alvorens ze opnieuw uitleenbaar te maken.” Materiaal kan ook nog steeds gereserveerd worden via de website of via het mailadres van de bib. “In dit geval word je verwittigd wanneer het materiaal beschikbaar is voor afhaling. De wachttijd voor deze boeken kan wel oplopen.”