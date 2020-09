Bewoonster veroorzaakt schouwbrand nadat ze wespen probeert te verdelgen met brandende krant Amber Gys

11 september 2020

15u55 1 Pepingen Langs de Grote Baan in Beert (Pepingen) is er vrijdag rond 14 uur een schouwbrand ontstaan. Aandachtige bouwvakkers merkten rookvorming op in de schouw en probeerden zelf de rook te verhelpen, maar uiteindelijk moest de brandweer toch ter plaatse komen.

“Op een gegeven moment ontstond er rook in de schouw”, vertelt één van de bouwvakkers. “Ik heb samen met mijn collega een ladder genomen en we hebben natte doeken op de schouw gelegd, maar dat hielp maar voor heel even. Enkele minuten later kwam de rook al uit de muren, ramen, het dak en de velux. Daarop hebben we de brandweer opgeroepen.”

Die brand was waarschijnlijk al een tijdje aan het sluimeren. De eigenares van het huis merkte enkele dagen geleden namelijk op dat wespen zich in haar schouw begonnen te nestelen. Daarop besloot ze om met een brandende krant langs de onderkant van de schouw te gaan om de wespen met die rook te verjagen. Geen slim idee, zo bleek, want de resterende pek in de schouw begon te zorgen voor een sterke rookontwikkeling met uiteindelijk vandaag de schouwbrand tot gevolg. Gelukkig is er geen echte schade aan de tweewoonst en raakte niemand gewond.