Bewoners en personeel van WZC Mater Dei testen negatief op Covid-19 Amber Gys

05 mei 2020

16u21 0 Pepingen Alle bewoners en personeelsleden van WZC Mater Dei in Pepingen hebben negatief getest op het coronavirus. De personeelsleden werden al op 29 april getest en de bewoners volgden op 1 mei waaruit alle testen negatief bleken.

Alle personeelsleden van het woonzorgcentrum zijn tevreden met deze goede resultaten. “Veel dank gaat naar de medewerkers die in deze moeilijke omstandigheden aan het werk zijn. Ook dank aan de bewoners die begrip hebben voor het nieuwe normaal in het woonzorgcentrum”, klinkt het bij algemeen directeur Mark Hautekiet. “Naast de feestelijkheden voor de twee honderdjarigen vorige week is dit zeker een opsteker voor zowel de bewoners als de medewerkers van Mater Dei. Maar dit wil niet zeggen dat de teugels kunnen gevierd worden, de bestaande maatregelen blijven van kracht.”

Ondertussen wordt nagegaan hoe men over enkele weken bezoek kan georganiseerd worden. “Dit zal pas toegelaten worden na akkoord van de overheid en wanneer het rusthuis dit op een veilige manier kan organiseren.” Het centrum voor dagverzorging ‘t Molenhof zal zeker nog tot en met 17 mei gesloten blijven. De heropening zal pas gebeuren wanneer ook dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.