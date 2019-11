Bestelwagens langs Ninoofsesteenweg leeggeroofd Tom Vierendeels

26 november 2019

16u55 0 Pepingen Inbrekers waren dinsdagochtend aan het werk langs de Ninoofsesteenweg in Pepingen.

Tussen 4 en 5 uur werden door onbekenden vier bestelwagens opengebroken. Uit de wagens werd door de inbrekers werkmateriaal gestolen. Voorlopig is er geen spoor naar de daders of de buit. De politiezone Pajottenland is een onderzoek gestart.