Bekende Vlamingen maken videoboodschappen voor personeel wzc Mater Dei Tom Vierendeels

10 mei 2020

19u11 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Pepingen Het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Mater Dei uit Heikruis hebben een fijne verrassing van een werkneemster ontvangen. Liefst zes Bekende Vlamingen hebben een videoboodschap gemaakt om iedereen een hart onder de riem gekregen. Willy Sommers trakteert ze zelfs op een optreden.

Bij Mater Dei dragen ze medewerkster Kelly Vandervelde op handen. Personeel in rusthuizen heeft het zwaar, maar die spanning kon nu even weggenomen worden dankzij het cadeau van Vandervelde. Ze kon Christoff, An Lemmens, Bart De Clercq, Christophe van Blind Getrouwd, Jelle Cleymans, Laura Lynn en Willy Sommers overhalen om een videoboodschap te brengen. De bv’s beseffen dat het personeel door een moeilijke periode gaat, uitten respect en wensen iedereen nog heel veel moed. Het filmpje wordt afgesloten door Willy Sommers die ‘Laat De Zon In Je Hart’ op gitaar brengt.