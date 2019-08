B&B T'Rest opent in het najaar de deuren op kasteeldomein Ter Rijst Michiel Elinckx

23 augustus 2019

08u50 0 Pepingen B&B T’Rest zal komend najaar zijn deuren openen in het kasteel Ter Rijst. Yvan Ricour, Maïté Maira en Kenny Pappaert zijn de drijvende krachten achter de b&b en bistro.

De renovatiewerken aan kasteel Ter Rijst lopen op zijn eind. Komend najaar zal de langverwachte bed & breakfast zijn deuren openen. Yvan Ricour, Maïté Maira en Kenny Pappaert zullen de drijvende krachten achter T’Rest zijn. “We openen op deze idyllische locatie een B&B, een Bistro en creëren ook een plaats voor seminars en evenementen”, laten ze weten. “Iedereen kan bij ons terecht om te ontspannen in de natuur. Iets drinken op ons terras of verblijven in een van onze kasteelkamers? Het kan allemaal.”

Voorzitter KFC Herne

Yvan Ricour en Maïté Maira komen beiden uit Herfelingen. Ricour is onder meer gekend als voorzitter van KFC Herne. De 26-jarige Kenny Pappaert uit Herne heeft al meer dan 12 jaar ervaring in horeca, als onder meer zaakvoerder van Orecah, E-lunch.be. Daarnaast heeft hij een broodjeszaak in Cora Shopping in Anderlecht. Wanneer T’Rest exact opent, deelt het trio later mee.