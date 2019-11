Aletheia De Guzman (CD&V) zegt racistische opmerkingen gekregen te hebben nadat ze match van SK Pepingen-Halle aftrapte Tom Vierendeels

18 november 2019

11u11 0 Pepingen Aletheia De Guzman (39), voorzitster van CD&V Pepingen, zegt op sociale media dat ze afgelopen weekend een racistische opmerking naar het hoofd geslingerd kreeg. Het incident gebeurde zaterdagavond nadat ze aftrap had gegeven van een wedstrijd van SK Pepingen-Halle. “Tot driemaal toe kreeg ik dezelfde giftige opmerking vanaf de zijlijn”, zegt ze geëmotioneerd.

SK Pepingen-Halle speelde zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen KV Zuun. Aletheia, die in de Filippijnen geboren werd, gaf er de aftrap van de geschonken matchbal. “Trots als een gieter dat ik bescheiden de bal kon aftrappen liep ik terug naar de zijlijn”, plaatst de leerkracht secundair onderwijs en docent hoger onderwijs op Facebook. “Een misprijzende blik, de tot drie maal toe herhaalde giftige opmerking ‘Is ‘dit’ de toekomst van de politiek in Pepingen?’ terwijl er naar mij geknikt werd wachtte mij op langs die zijlijn.”

Het vervolg van het bericht:

Ja, nu ik erover nadenk had ik van alles kunnen antwoorden. Van het meest diplomatisch en verzoenend antwoord tot antwoorden die even laag en walgelijk zijn. Nu. Want helaas had ik geen pasklaar antwoord op zo’n gedrag.

Dit heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat ik zo’n gedrag nooit verwacht. Ik doe alles toch zoals het sociaal-maatschappelijk verwacht wordt? Ik spring er toch niet uit door taal, kleding of gedrag? Ik draag mijn steentje bij tot de samenleving, soms zelfs meer steentjes dan ik eigenlijk kan dragen. In de tweede plaats kon ik het gebaar niet echt plaatsen. Eerst dacht ik dat het een flauwe grap was, niet slecht bedoeld. Bij de tweede keer begon ik me zeer ongemakkelijk te voelen, maar nog steeds onwetend. Bij de derde keer was het venijn duidelijk. Dankzij een gesprek met anderen achteraf kreeg ik een duidelijker kader. Wat me tot het volgende brengt en tegelijk ook de reden is waarom ik dit verhaal wil vertellen.

Het maakt blijkbaar niet uit dat ik bijna heel mijn leven in België heb gewoond. Het maakt niet uit of ik perfect Nederlands spreek. Het maakt niet uit dat ik met alle begrip en solidariteit ongelooflijk veel belastingen betaal en ons sociaal systeem ondersteun. Het maakt niet uit dat ik een diploma en vast werk heb. Het maakt niet uit dat ik mijn kinderen én mijn leerlingen de waarden van de democratische samenleving meegeef. Het maakt niet uit dat ik als vrijwilliger op een geëngageerde manier deel uitmaak van onze maatschappij.

Want vanaf het moment dat haat gerationaliseerd wordt (zoals in: “de brand in Bilzen keuren we niet goed, maar het is te verstaan”) doet het er allemaal niet toe. Vanaf het moment dat intolerantie ook maar een half gelijk krijgt doet het er allemaal niet toe. Want haat en intolerantie zijn niet genuanceerd en zullen nooit genuanceerd kunnen worden. Haat en intolerantie hebben nooit iets constructiefs voortgebracht en zullen dat nooit doen.

Het is tijd om wakker te worden, zowel jij als ik. Steeds meer mensen voelen zich gesterkt in hun racistische houding. En steeds meer mensen zullen kiezen voor de gemakkelijke weg van intolerantie zonder onderscheid. Haat en intolerantie maken geen onderscheid in de mate van integratie, scholing of engagement. Haat is een ongeleid projectiel dat ALLE mensen kapot maakt.

Het is tijd dat wij een einde roepen aan haat, intolerantie en elke afgeleide genuanceerde gerationaliseerde vorm daarvan. Of anders wordt het tijd dat ik een papiertje op zak heb getiteld: “Mogelijke reacties op racistische opmerkingen”.

Steunende reacties

Intussen kreeg de politica al een zeventigtal steunende reacties op haar post. Onder meer Peter van Cutsem (CD&V), gemeenteraadslid in Pepingen en bestuurslid van de bewuste voetbalploeg, laat weten dat dit voorval nog een staartje krijgt.