Acht Pepingse deelnemers Kinder- en Jeugdjury vallen in de prijzen Amber Gys

28 juni 2020

Pepingen Enkele jongeren uit Pepingen vielen afgelopen week in de prijzen door hun deelname aan een wedstrijd van de Jeugdboekenmaand. Ze kregen erbovenop ook nog enkele leuke geschenken van andere organisaties.

Acht Pepingse jongeren namen deel aan de Kinder- en Jeugdjury en kwamen maandelijks samen in de bibliotheek van Pepingen om de boeken te bespreken. Samen met het lezen van de boeken maakten ze naar aanleiding van de verhalen ook creatieve werken. Aan die bijeenkomsten kwam door de lockdown echter snel een einde. Toch bleven ze van thuis uit de boeken lezen en er leuke creatieve opdrachten bij maken. Ze zonden zelfs een filmpje in voor een wedstrijd van de Jeugdboekenmaand en vielen daarmee in de prijzen.

Afgelopen week werd de prijs verdeeld onder de basisscholen Hartentroef en Spring-in-‘t-Veld en het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo. Bovendien kregen de deelnemers dankzij de steun van Kiwanis Zottegem Egmont een boek vol leuke herinneringen. “Het is als bibliotheek leuk om samen te kunnen werken met de scholen, Huize Terloo, Het Lezerscollectief en met Pep-in-Gen Samen bereiken we veel”, zegt Ann Vandamme, bibliothecaris van Pepingen. “Het is vooral ook leuk om te zien wat verhalen teweeg kunnen brengen bij jongeren.”