120ste Sint-Benedictusprocessie gaat niet door Amber Gys

24 maart 2020

12u11 0 Pepingen Door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus gaat de 120ste St-Benedictus processie in Elingen dit jaar niet door. De processie is elk jaar het hoogtepunt in het Elingse dorpsleven.

Op Paasmaandag is het de dag dat de Sint-Benedictus processie -in de volksmond ook wel de vaarzenmarkt genoemd- door de straten van Elingen trekt. Na een de traditiegetrouwe mis, vertrekt de processie vanop het dorpsplein voor een tocht van anderhalve kilometer voor de bedevaartroute langs de Zwarte Molenstraat naar de Lenniksesteenweg. Jonge ongehuwde meisjes uit de streek kwamen vroeger op Paasmaandag naar Elingen om er een geschikte man te vinden. “Bij normale omstandigheden zou op Paasmaandag 13 april 2020 in Elingen de St-Benedictus processie doorgaan, maar ook deze ommegang wordt afgelast door de coronacrisis”, laat het Paascomité weten.

