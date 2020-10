100 vrijwilligers ruimen 750 kilogram zwerfvuil op in Pepingen Amber Gys

06 oktober 2020

13u00 0 Pepingen In Pepingen is een zwerfvuilactie georganiseerd die zo’n 15 verenigingen op de been bracht. Samen goed voor een honderdtal vrijwilligers die in totaal 750 kilogram vuil langs de straten in Pepingen hebben opgeraapt.

De zwerfvuilproblematiek is voor veel steden en gemeenten een groot probleem. Ook in het Pajottenland willen de bewoners hiervoor hun steentje bijdragen. Onder andere Pepingen zette een zwerfvuilactie op poten om de problematiek aan te pakken en de straten opnieuw proper te maken. Meer dan honderd vrijwilligers staken afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen, gewapend met een fluovestje, vuilniszak en een grijpstok.

750 kilogram zwerfvuil

Schepen van milieu Greta Cochez (LVB) blikt tevreden terug op de actie en spreekt van een succes. “Ondanks de coronacrisis konden we in totaal zo’n 15 verenigingen mobiliseren om in het regenachtige weer zwerfvuil op te ruimen”, zegt Cochez. “Dankzij de verhoogde subsidie wordt elke deelnemende vereniging beloond met een financieel duwtje in de rug van 20 euro per vrijwilliger. Dankzij hen zijn de Pepingse straten opnieuw proper en we hopen dit ook nog lang zo te houden.”

Volgens Cochez werd er in totaal zo’n 750 kilogram zwerfvuil opgeraapt, een triest record voor de gemeente. Het gemeentebestuur zal daarom de komende jaren hard blijven inzetten op sensibilisatie, communicatie en handhaving om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. “In een ideale wereld is een zwerfvuilactie niet meer nodig, maar tot die tijd zijn we dankbaar dat zoveel vrijwilligers samen met ons de baan op willen trekken om zwerfvuil te ruimen”, sluit Cochez af.