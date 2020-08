“Verenigingen worden de dupe hun politieke spelletjes”: Nog geen beslissing over verdeling noodfonds aan verenigingen, oppositie alles behalve tevreden Amber Gys

07 augustus 2020

12u20 0 Pepingen De gemeente Pepingen krijgt van de Vlaamse overheid ruim 77.000 euro uit het Vlaams corona noodfonds om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Sinds de bekendmaking van dit fonds werden er al belangrijke stappen gezet in het dossier naar de verdeling toe. De oppositiepartijen van de gemeenten maakten zelf een plan op, maar dat werd niet goedgekeurd door de Pepingse meerderheidspartij.

Verenigingen leven al een hele tijd in een moeilijke en onzekere periode door de afgelasting van evenementen en eetfestijnen. De verdeling van het noodfonds kan hun hierbij een handje helpen. “Achter de schermen werken we samen met de administratie hard aan dit dossier, maar steeds op basis van objectieve gegevens”, verduidelijkt burgemeester Eddy Timmermans (LVB). “Tijdens de gemeenteraad van juni informeerden we de oppositie over welke strategie we er op na houden om de verenigingen te ondersteunen. Elk voorstel nemen we in overweging, maar het is nu niet aan de orde om onomkeerbare beslissingen te nemen in een dossier dat nog in volle ontwikkeling is.”

Uiteenlopende noden

De noden van de verschillende verenigingen zijn erg uiteenlopend, zo bleek uit de eerste gesprekken. “Om de verenigingen op korte termijn een hart onder de riem te steken, keerden we in juli een eerste schijf aan subsidies uit en werden de meest praktische noden al aangepakt”, sluit Timmermans af. De gemeente vindt het ook beter dat ze zich houden aan een individuele aanpak per vereniging. “We hadden in juni een vragenlijst en een eerste gesprek met alle verenigingen om te kijken hoe wij hen financieel en logistiek kon bijstaan”, pikt schepen van Cultuur Rudi Seghers (LVB) in. “Uit het succes en veilig verloop van de jeugdactiviteiten bleek dat een individuele aanpak loont. Een gelijke verdeling van het coronafonds is voor ons dan ook niet aan de orde.”

Het gemeentebestuur benadrukt dat ze alle middelen op een objectieve manier willen verdelen. “Onze houding blijft onveranderd waardoor we tijdens afgelopen gemeenteraad niet anders konden dan geen beslissing te nemen in dit dossier. Wij gaan het debat niet uit de weg. Het moet alleen gevoerd worden op basis van objectieve feiten en na contact met de verenigingen”, besluit Seghers.

Gemeenteraad buitenspel

Maar dat is buiten de mening van de oppositiepartijen gerekend. De oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA lanceerden samen een vijfpuntenplan ter ondersteuning van de jeugd-, sport- cultuur- en andere verenigingen. Het gezamenlijk voorstel werd ter goedkeuring voorgelegd tijdens de gemeenteraadszitting, maar er werd niet overgegaan tot besluitvorming. “In de meeste gemeenten wordt de coronacrisis samen aangepakt, los van de partijbelangen, maar de houding van LVB illustreert de absolute minachting voor de oppositie”, klinkt het bij de oppositie.

“Dit is een bewijs dat de gemeenteraad door het schepencollege voor bepaalde beslissingen al meermaals buitenspel werd gezet.” Volgens de oppositie is de manier van werken van de meerderheid gebaseerd op een ‘ons kent ons’-verhaal. “En kent dus geen garantie op een eerlijke verdeling”, gaan de partijen verder. “Wij betreuren deze gang van zaken, want de verenigingen worden de dupe van de meerderheid hun politieke spelletjes.”