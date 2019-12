“Slechtste boeren van het land” lijken celstraf en levenslang verbod op houden van dieren te ontlopen Tom Vierendeels

12 december 2019

15u00 5 Pepingen De “slechtste boeren van het land” komen na de zitting van donderdag voor de Brusselse correctionele rechtbank mogelijk goed weg. Ze stonden terecht voor het niet verzorgen van schapen met in beslagnames tot gevolg. Het parket vorderde in eerste instantie een celstraf en een levenslang verbod op het houden van dieren, maar deed dat niet in de eindvordering. De rechter doet in januari uitspraak.

Het landbouwersgezin uit Heikruis stond donderdag terecht voor de correctionele rechtbank nadat in februari van dit jaar veertien schapen in beslag werden genomen. Ook de inbeslagname van oktober vorig jaar werd hieraan gelinkt, mede dat het parket van oordeel is dat vader Roger S. zijn voorwaarden van het vonnis uit 2017 niet naleefde. In oktober werden hierdoor schapen, kippen en kalkoenen meegenomen. Dochter Sonia S. en haar man ‘Stefan’ V. stonden mee terecht voor het niet verzorgen van de dieren. Het parket vorderde voor de vader een levenslang verbod op het houden van dieren, het verplicht stopzetten van landbouwactiviteiten en een boete van 8.000 euro. Voor Sonia en Stefan hingen een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete boven het hoofd.

Geen celstraf

Hun advocaat Hans Deneyer hield een vurig pleidooi van anderhalf uur om de situatie van de familie zo goed mogelijk proberen te kaderen. Het vonnis volgt in januari, maar het parket vroeg uiteindelijk alleen nog een boete van 8.000 euro voor Roger op wiens naam de dieren stonden. “De man heeft een blanco strafblad en met een fotocollage kon ik aantonen dat het gros van de schapen wel degelijk gezond was”, zegt Deneyer. “Volgens het parket waren de schapen ook zeker en vast van hem omdat hij de grond huurde, maar dat blijkt uit geen enkel document. We hebben ook contact opgenomen met Boeren op een Kruispunt en een veearts voor de verdere begeleiding van het gezin. Gabrielle, de vrouw van Stefan, heeft niets met het dossier te maken aangezien ze nooit eigenaar is geweest van de schapen. Wel van het vee in het verleden, maar daar gaat dit dossier niet over.” Voor Sonia en Stefan vordert het parket ook geen celstraf meer.

Controles

Het aantal in beslag genomen dieren en veroordelingen valt niet meer bij te houden. De laatste inbeslagname gebeurde begin februari van dit jaar. Veertien schapen werden meegenomen omdat ze op elkaar gepakt zaten in een zelfgemaakt hok van vijftien vierkante meter. Het hok werd opgetrokken uit paletten en zeilen. Toen klonk wel dat alle dieren geëuthanaseerd moesten worden omdat ze het zo slecht stelden. De schapen stonden op naam van Roger, aangezien de rest van het gezin al minstens een keer een levenslang verbod op het houden van dieren heeft gekregen. Wel kreeg Roger in 2017 een verbod van een jaar, maar hij ging daartegen in beroep. Van het parket kreeg de man nadien een gunst: hij mocht tijdens een proefperiode onder voorwaarden dieren houden, met mogelijk tussentijdse controles. Bij zo’n controle werden onder meer in oktober vorig jaar zeventig schapen, zes kalkoenen en twee ganzen meegenomen. Het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA) liet in oktober 2018 nog weten dat ze deze mensen graag achter de tralies zien verschijnen, maar het ziet er naar uit dat dit dus voorlopig niet zal gebeuren.