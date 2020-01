“Slechtste boeren van het land” krijgen dan toch effectieve celstraf Tom Vierendeels

23 januari 2020

12u06 7 Pepingen De “slechtste boeren van het land” uit Heikruis zijn dan toch veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van elk vijf maanden. Bovendien moeten ze elk een boete van 40.000 euro betalen. De inwonende ouders van de vrouw moeten elk 16.000 euro betalen. De veroordeling komt na een zoveelste inbeslagname van dieren bij het gezin. Er wordt in beroep gegaan tegen de uitspraak.

“Voor de vierde maal is een levenslang verbod op het houden van dieren uitgesproken”, laat het kabinet van Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) weten. “Man en vrouw moeten elke 40.000 euro boete betalen en de inwonende ouders kregen elk een boete van 16.000 euro. De man en de vrouw kregen een effectieve celstraf van vijf maanden. Als ze de boetes niet betalen komen er drie maanden bij.”

Weyts liet eerder bij een inbeslagname al weten dat hij het gezin graag achter de tralies zag verdwijnen. “Deze gevangenisstraffen moeten worden uitgevoerd”, zegt hij nu. “Wie keer op keer en jarenlang dieren zoveel leed aandoet, hoort thuis achter de tralies. Ik heb de wet speciaal veranderd om effectieve gevangenisstraffen mogelijk te maken en na dit vonnis verwacht ik dat het ook effectief gebeurt.”

Celstraf

Het vonnis nu komt er nadat de zaak begin december al voor de correctionele rechtbank kwam. Toen leek het gezin nog goed weg te komen. Het parket vorderde toen voor vader Roger S. een levenslang verbod op het houden van dieren, het verplicht stopzetten van landbouwactiviteiten en een boete van 8.000 euro. Voor Sonia S. en Stefan V. hing een gevangenisstraf van drie maanden een geldboete boven het hoofd. Volgens hun advocaat vorderde het parket na het pleidooi alleen nog een boete van 8.000 euro voor Roger en werd er geen celstraf meer gevraagd voor Sonia en Stefan. De rechter sprak dus alsnog zware straffen uit.

Voorwaarden

Het landbouwersgezin stond deze keer terecht nadat in februari 2019 veertien schapen in beslag werden genomen. Ook de inbeslagname van oktober 2018 werd hieraan gelinkt, mede dat het parket van oordeel is dat vader Roger S. zijn voorwaarden van het vonnis uit 2017 niet naleefde. Hierdoor werden in oktober schapen, kippen en kalkoenen meegenomen. Dochter Sonia S. en haar man stonden mee terecht voor het niet verzorgen van de dieren. De Inspectiedienst Dierenwelzijn voert al 15 jaar lang controles uit bij het landbouwbedrijf Heikruis. Al ongeveer even lang worden er regelmatig runderen, schapen en andere dieren in beslag genomen. Het landbouwerskoppel werd al verschillende malen veroordeeld. In 2011, 2014 én 2017 werd een verbod op het houden van landbouwdieren uitgesproken.

Te zwaar

“Voor de ouders vind ik de uitgesproken straf te zwaar”, zegt Hans Deneyer, advocaat van het gezin sinds 2013. De eerste zaken tegen de landbouwers begonnen in 2006. “Zeker omdat ze een blanco strafblad hebben. De straf voor de kinderen valt misschien meer te plaatsen, al was er tijdens de eerste zitting alleen nog een boete gevraagd. Het hele gezin draagt natuurlijk een rugzak mee. Het gezin heeft overigens beslist om in beroep te gaan tegen de uitspraak. In ieder geval vermoed ik dat ze niet echt de cel in zullen moeten omdat het om vijf maanden gaat.”