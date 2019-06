‘Puddingmoordenaars’ krijgen in beroep véél zwaardere straffen: van 7 en 10 naar 18 jaar cel WHW

26 juni 2019

18u07 0 Pepingen Christa D.V. (43) en haar echtgenoot Johnny N. (47) uit Pepingen zijn door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Robert Paridaens (89). Een zware klap voor het koppel; aangezien ze in eerste aanleg respectievelijk slechts 7 en 10 jaar cel hadden gekregen. “Zelfs al was het slachtoffer tiranniek en onhebbelijk, dan nog verdiende hij zo’n laffe moord niet”, veegde de voorzitter hun motief van tafel.

Even de feiten recapituleren. Robert Paridaens, gepensioneerd uitbater van een transportbedrijf, overleed in november 2013. Een natuurlijke dood, zo leek het eerst. Maar een toxicologisch onderzoek leerde dat in zijn lichaam een dodelijke dosis xtc aanwezig was. Drie familieleden van de man — schoonzoon Oscar D.V., kleindochter Christa D.V. en haar echtgenoot Johnny N. — werden opgepakt. Na een tijdje gaven ze toe dat zij de tachtiger vergiftigd hadden. N. kocht de xtc op het Antwerpse Falconplein, dochter D.V. draaide het geplette poeder in een portie vanillepudding en bracht die naar haar opa. Oscar D.V. is intussen zelf overleden, waardoor enkel nog Christa en Johnny terechtstonden.Eind juni 2018 kregen de twee met 7 en 10 jaar een al bij al milde straf van de correctionele rechtbank.

18 jaar

De twee hadden geen beroep ingesteld over de schuldvraag. Het koppel heeft altijd toegegeven dat ze betrokken waren bij het moordplan tegen haar onhebbelijke opa Robert Paridaens (89) in november 2013. Het openbaar ministerie had dit wel gedaan tegen de ‘te milde’ straf. Een straf van 12 jaar voor Christa D.V. en 15 jaar voor Johnny N. vond de advocaat-generaal meer op zijn plaats. Die laatste nam volgens het parket-generaal het initiatief voor de moord op Paridaens. Het hof van beroep vond de vordering van het openbaar ministerie duidelijk nog te mild en deed hier nog een schepje bovenop. Achttien jaar voor elk van de beklaagden. “Het slachtoffer is nietsvermoedend een gewisse dood tegemoet gegaan toen hij de pudding van zijn kleindochter kreeg. De beklaagden hebben allerminst gehandeld in een opwelling. Ze hebben gewacht op een geschikt tijdstip en hebben op een afstandelijke en klinische manier gedood. Daarna lieten ze uitschijnen dat het slachtoffer een natuurlijke dood was gestorven. Dit was niet amateuristisch uitgevoerd zoals ze zelf beweerden”, oordeelde het hof.

Onhebbelijk

Ook in beroep had de verdediging uitvoerig gepleit over het onhebbelijke gedrag van het slachtoffer. “Het was onhoudbaar om met hem te leven. Niets was goed. Ook mijn moeder (zijn dochter red.) had voor haar overlijden al zwaar te lijden gehad onder hem”, vertelde D.V. bij de behandeling van de zaak in tranen. Eén voorbeeld zegt volgens de betrokkenen alles. Toen zijn dochter (de moeder van Christa red.) stervende was, beet hij haar nog toe ‘wanneer ze nu eindelijk zou sterven’. Dat het gedrag van de grootvader aan de basis zou hebben gelegen van de moord, was voor het hof van beroep niet van tel. “Zelfs al had hij een tiranniek en onuitstaanbaar karakter gehad, dan nog diende hij niet op zo’n laffe manier te worden vermoord. De moord op het slachtoffer is maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar.” De twee konden het justitiepaleis wel als een vrij koppel verlaten. Van een onmiddellijke aanhouding was immers geen sprake. Ze zullen binnenkort wel worden opgeroepen om zich aan te bieden bij de gevangenis om hun straf uit te zitten.