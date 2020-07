‘Pepingen Zomerwandelland’: wekelijks kleine wandeltochten naast de Taalgrenswandeling (en in april komt een tocht van honderd kilometer) Tom Vierendeels

05 juli 2020

17u00 6 Pepingen Wandelclub Halfoogstvrienden heeft de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. Als eerste Belgische club organiseren ze een groot wandeltreffen en daarnaast organiseren ze tijdens de zomermaanden verschillende kleinere wandelingen. Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor de organisatie van een wandeling van honderd kilometer in april volgend jaar.

Pepingen Zomerwandelland. Dat idee willen de wandelclub en het gemeentebestuur deze zomer uitdragen. Zondag ging al een eerste van zes kleinere wandelingen door in Bellingen. In totaal staan er hiervan vier in juli en twee in augustus gepland. Telkens wordt een andere deelgemeente van Pepingen aangedaan en daar wordt ook telkens de lokale horeca bij betrokken. De wandeling in Pepingen zelf zal overigens in samenwerking met Natuurpunt en de vlinderclub gebeuren. “Uit liefde voor de sport en voor het dorp”, klinkt het.

Taalgrenswandeling

Een toemaatje, zeg maar. Want de wandelclub staat vooral gekend voor haar Taalgrenswandeling tijdens het feestweekend van de Halfoogstfeesten in Bellingen. “En we kunnen fier aankondigen dat we die wandeling op 2 augustus voor de 24ste keer zullen organiseren, ondanks de feesten zelf niet doorgaan”, zegt voorzitter Pol Clement. “Er moet wel rekening gehouden met vele eisen van hogerhand. In plaats van negen parcours zullen er daarom maar drie aangeboden worden van 20, 42 en 50 kilometer. De overheid raadt immers af kleinere tochten te organiseren omdat men vreest dat hier veel meer oudere mensen op afkomen.”

Coronamaatregelen

En de Taalgrenswandeling wordt dan ook volledig coronaproof. “Inschrijven kan vanaf woensdag uitsluitend online via onze website wchvbellingen.be of via de Facebook-pagina”, gaat het verder. “Iedereen zal onderweg ook eten en drinken krijgen, maar met de nodige veiligheidsmaatregelen. We zullen bij het startpunt De Kring een weide inrichten om iedereen zoveel mogelijk in openlucht te kunnen ontvangen. De zaal zelf zal gebruikt worden voor bijvoorbeeld de afwasvan de glazen. Toiletten worden ontsmet, er komen aparte in- en uitgangen enzovoort. Per half uur zullen er maximaal vijftig deelnemers kunnen vertrekken met een totaal van maximum 800 wandelaars.”

Honderd kilometertocht

Maar volgend jaar komt er nog meer. “Om onze 25ste verjaardag te vieren”, luidt het. “Voor ‘t eerst zullen we een tocht van honderd kilometer organiseren. Dat evenement zal plaatsvinden in het weekend van 16 en 17 april. Over het parcours gaan we nog niet veel verklappen, maar we trekken door het Pajottenland en de Zennevallei. We voorzien een startpunt in het Heilig-Hart&College in Halle omdat we daar de juiste accommodatie hebben en die locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bedoeling is om eerst vijftig kilometer door het Pajottenland te trekken om na een ontbijt door de Zennevallei te gaan. Bij dat laatste deel gaat drie vierde van het parcours door de natuur. Inschrijven kan pas vanaf 1 oktober, maar op de nieuwsbrief kan nu al ingeschreven worden via hike-xxl.be.”

Lofzang

Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) is vol lof voor de vereniging. “Terwijl we van week tot week en zelfs van dag tot dag leven hebben deze mensen de afgelopen maanden toch doorgezet”, zegt hij. “Je moet het maar doen en ik wil hen daarvoor dan ook bedanken. Wat ze doen is een mooie promotie voor het Pajottenland. Zelf ben ik geen wandelaar, maar ik zal zeker proberen aanwezig te zijn aan een start- of eindpunt.”