Zwembad blijft tot middernacht open om afkoeling te zoeken tijdens hitte Birger Vandael

24 juni 2019

12u49 3 Pelt Het zwembad LAGO Pelt Dommelslag doet woensdag de deuren van het zwembad speciaal tot middernacht open. “Zo kan iedereen van het verkoelend buitenbad genieten”, aldus centrummanager Bert Thijs.

De hitte is hét gespreksonderwerp van het moment. Het is immers te warm om te shoppen of te sporten en iedereen snakt naar verkoeling. LAGO Pelt wil de ideale plek voor een zogenaamde ‘staycation’ zijn. Met een wildwaterbaan, een kinderbad, een waterspeeltuin en een warme lagune is er voor ieder wat wils.

Woensdag kan je er dus ook extra lang op bezoek gaan. Vanaf 18 uur hanteert men uitzonderlijk het hittegolftarief van 6 euro per persoon tijdens de zogenaamde nocturne. Tijdens het weekend gelden de normale openingsuren, namelijk zaterdag tot 19u00 en zondag tot 18u00.