Zwem tussen de scheepswrakken en piratenschatten in LAGO Pelt Dommelslag BVDH

19 december 2019

Een duikbril opzetten en vervolgens zwemmen tussen de koraalriffen, scheepswrakken, piratenschatten en onderwatergrotten, het klinkt als een droom voor duikliefhebbers waarvoor je helemaal naar de Caraïben moet trekken. Tijdens de eerste week van de kerstvakantie kan je deze ervaring echter ook gewoon beleven in LAGO Pelt Dommelslag. Het sportbad wordt er voor de gelegenheid omgetoverd in een fascinerende oceaan, met dank aan de snorkelattractie DIVR. Deze is afkomstig van Wiegand.Maelzer, de Duitse pionier in waterattracties. Dankzij een unieke VR-duikbril lijkt het alsof je echt op ontdekkingstocht bent. De durvers kunnen zelfs walvissen spotten in hun natuurlijke omgeving of tussen de haaien zwemmen. Van 23 tot en met 29 december (behalve op 24 en 25 december) zijn er van 12 tot 16 uur doorlopend snorkelsessies van vijf minuten. Deze zijn inbegrepen in de toegangsprijs.