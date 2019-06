Zoon (12) van beiaardier Jan Verheyen haalt brons op cellowedstrijd BVDH

03 juni 2019

13u37 0 Pelt Bij de Neerpeltse familie Verheyen valt de appel duidelijk niet ver van de boom. De twaalfjarige Daan heeft dit weekend op de internationale cellowedstrijd Prix Edmond Baert in Sint-Pieters-Woluwe de derde plaats behaald. Daan is de zoon van Kathelijn Daenen en Jan Verheyen, die in heel Neerpelt bekend staat als ‘de beiaardier’.

Jan Verheyen maakte de beiaard weer helemaal hip in onder meer Hasselt en Neerpelt. In die laatste gemeente was hij destijds betrokken bij de inzameling van meer dan 100.000 euro ten voordele van de beiaard. Inmiddels kent men hem ook in Amerika, waar hij de beiaard van de Bok Tower Gardens bespeelde. En muziek zit blijkbaar in het bloed bij de Verheyens, want ook Daan heeft talent.

Drie fasen

“Daan heeft meegedaan in categorie A voor kinderen van 9 tot 13 jaar”, vertelt vader Jan. “Het is een wedstrijd in drie fasen. In de eerste fase sturen de kandidaten een video op, die door de jury beoordeeld wordt. Wie geselecteerd wordt, doet mee aan de halve finale op vrijdag. Daarna wordt er bekend gemaakt wie mag deelnemen aan de finale op zaterdag. Op basis van deze drie rondes worden de prijzen toegekend.”

Suzuki-methode

De jury, met onder meer Edmond Baert als lid, gaf uiteindelijk de bronzen medaille aan de jonge Verheyen. Die begon op zesjarige leeftijd al met cello en volgt les bij leraar Daan Devos aan de viool- en celloschool ‘Kortjakje’ in Booischot. “Zij werken er volgens de Suzuki-methode. “Hierbij leren (jonge) kinderen muziek op dezelfde manier als hun moedertaal: de ouders leren het instrument ook spelen, zodat de kinderen hen kunnen naspelen. Deze methode vertrekt vanuit het muzikale gehoor, de theorie komt pas later”, geeft Jan nog mee. Het lijkt een kwestie van tijd voor vader Jan en zoon Daan samen aan het werk te zien (en te horen) zijn.