Zes schapen aan Herenthoek doodgebeten: “Bescherm vee tegen wolven met schrikdraad” Birger Vandael

21 maart 2020

17u29 0 Pelt Aan de Herenthoek in Pelt werden zaterdagochtend zes doodgebeten schapen aangetroffen. Een zevende schaap bleek vermist. Wellicht gaat het om het werk van de wolven.

“Het is van het grootste belang dat alle schapenhouders - en bij uitbreiding alle houders van ander kwetsbaar vee - snel hun schrikdraadrasters verbeteren of er nieuwe plaatsen”, benadrukt Jan Loos namens Welkom Wolf. “We moeten immers absoluut voorkomen dat wolven vee aanvallen. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid van alle schapenhouders. Zolang enkelingen het niet doen, blijft de wolf schapen pakken en zal hij schapen niet gaan associëren met een elektrische schok, terwijl net dat de bedoeling moet zijn. Alleen als iedereen meewerkt, zal de wolf zich weer gaan richten op uitsluitend wilde prooien.”