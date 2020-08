Zaakvoerder van Den Tap neemt café ’t Dûrrep over: “Met Vespa’s en fingerfood” Birger Vandael

28 augustus 2020

17u18 38 Pelt Kevin Vaesen, de 24-jarige zaakvoerder van het populaire Neerpeltse jongerencafé Den Tap, zal nu ook in Overpelt een café uitbaten. Hij heeft immers café ’t Dûrrep in de Dorpsstraat overgenomen. Onder een nieuwe naam – café De Markt – wil Kevin samen met zijn compagnon Waël Azdi van de bruine kroeg een plaats maken waar iedereen welkom is. “We zullen er zelfs Vespa’s verhuren”, kondigt hij trots aan.

Vijf jaar geleden nam Kevin op amper 18-jarige leeftijd Den Tap over. Hij slaagde erin om van het ooit zo bruisende café voor de schoolgaande jeugd opnieuw een populaire uitgangsplek te maken. Het concept in Overpelt is lichtjes anders. “Zo zal je er ook jouw elektrische fiets kunnen opladen en we zenden alle voetbalwedstrijden uit”, vertelt Kevin. “Bovendien zetten we in op fingerfood. Ik ben er zeker van dat er een gezellige sfeer zal worden gecreëerd.”

5 september

Kevin zal bij de uitbating geassisteerd worden door Waël. Die sprong ook in Den Tap al geregeld bij wanneer er hulp nodig was. Op 5 september wordt café De Markt officieel geopend. Mogelijk zal de zaak in de toekomst 7 dagen op 7 open zijn.