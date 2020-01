Wielerliefhebber Bram Cox (26) opent barbershop met knipoog naar Mathieu van der Poel Birger Vandael

06 januari 2020

19u32 1 Pelt In Lindel-Hoeven opende net voor de feestdagen barbershop ‘Uncle B’s’. Ook de gemeente Pelt volgt zo de trend waarbij steeds meer barbershops in het straatbeeld verschijnen. Uitbater Bram Cox (26), zelf geboren en getogen “op ’t Lindel”, komt zelf uit een wielerfamilie en door haarproductenmerk Alpecin aan zijn gamma toe te voegen, knipoogt hij naar Mathieu van der Poel.

Met Dylan’s Barbershop, King of the Kings, Barbershop De Kral telt Pelt (indien we juist hebben geteld, red.) nu minstens vier barbershops. Het aantal herenkappers, waarvan het overgrote merendeel ook probleemloos een baard kan bijwerken en verzorgen, loopt nog een heel stuk hoger op. Dat lijkt veel voor een gemiddelde gemeente als Pelt. Zo kwamen er in Kortrijk op een jaar tijd 27 nieuwe barbershops bij, waardoor het probleem er zelfs op de gemeenteraad werd besproken.

‘Op hun gemak’

Bram Cox gelooft in zijn zaak, die hij zal combineren met zijn job bij de post. “De naam is een verwijzing naar het zoontje van mijn broer Martijn, waar ik trotse nonkel van ben”, glimlacht hij. “Omwille van mijn andere job, open ik elke weekdag zonder afspraak van 16 tot 20 uur. Op zaterdag stoppen we twee uurtjes vroeger en zondag blijft de zaak gesloten. Niet geheel onlogisch is de zaak enkel bedoeld voor jongens en mannen.

Uncle B’s gaat zoals veel barbershops verder dan louter een knipbeurt. “De klanten kunnen zich eventjes neerzetten en een koffietje, pintje of frisdrank consumeren. Ik hoop dat ze zich zo meer ‘op hun gemak’ voelen in de zaak”, stelt Bram.

Net zoals zijn broer Martijn is Bram een ex-jeugdwielrenner en nog steeds gaat hij met vader Marc en andere familieleden en vrienden geregeld een ritje maken. “Sinds 1 januari rijdt Mathieu van der Poel voor Alpecin-Fenix. Het haarproductenmerk staat als hoofdsponsor op de truitjes. Wel leuk dat ik juist hun producten in de winkel heb liggen. Hun cafeïneshampoo helpt tegen schilfers en haaruitval. Zo komen mijn hobby en mijn job in Uncle B’s een beetje samen.”