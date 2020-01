Wie denkt er met gemeente Pelt mee over ‘klimaatactieplan’? BVDH

20 januari 2020

11u46 0 Pelt De gemeente Pelt is op zoek naar inwoners waarmee ze samen ideeën en suggesties voor het ‘klimaatactieplan’ kunnen bespreken. Dat zal gebeuren op zondagvoormiddag 9 februari van 9.30 tot 13 uur in zaal Dommelgalm.

De toenmalige gemeenten Overpelt en Neerpelt ondertekenden in 2015 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 en engageerden zich zo om tegen 2030 de CO²-uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te doen dalen. De gemeente Pelt neemt dit engagement over. Het klimaatactieplan Pelt 2030 moet vooral een toelichting worden van de ambitie en toekomstvisie, met maatregelen en concrete acties. Inwoners zullen onder meer gevraagd worden naar hun mening over de collectieve renovatie van woningen, meer en veilige fietspaden, meer groen in het straatbeeld en het inzetten van alternatieve energiebronnen.

Inschrijven kan tot woensdag 5 februari via www.gemeentepelt.be/meedenkers-klimaat . Wie niet aanwezig kan zijn en toch graag wil meebouwen aan een klimaatkrachtig Pelt, kan zijn of haar gegevens bezorgen via participatie@gemeentepelt.be .

