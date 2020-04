WICO Campus TIO levert “met hoogste prioriteit” 100 gezichtsbeschermers aan Sint-Oda Birger Vandael

14 april 2020

15u10 0 Pelt Bij het Overpeltse dienstencentrum Sint-Oda zaten ze maandagavond met de handen in het haar. Twee bewoners zijn er - vermoedelijk door het coronavirus - overleden, en vier bewoners en twee personeelsleden testten positief, maar er bleef een schrijnend gebrek aan FFP2-maskers. “Met hoogste prioriteit hebben wij deze morgen 100 gezichtsbeschermers geleverd”, reageert WICO Campus TIO.

“De noodkreet van Sint Oda bereikte ons gisterenavond”, klink het bij TIO. “Ook daar slaat het levenseinde plots toe, genadeloos en onverwacht. Deze onmenselijke manier van afscheid nemen in een tijd waarbij maatregelen ons amper iets toelaten, is een stukje mee sterven. Zowel voor familie als personeel. Het raakt je daar waar je het kwetsbaarste bent en vervult ons van angst en wanhoop. Je kan helaas enkel incasseren, ondergaan en aanvaarden.”

Naast de directe levering van 100 gezichtsbeschermers, volgden nog eens 20 via nalevering. “Alle gezichtsbeschermers werden al voor het weekend ingepakt waardoor de besmettingstijd van 72 uur verstreken is. In combinatie met mondmaskers zijn ze onmiddellijk inzetbaar. We wensen alle bewoners en personeelsleden de nodige moed en veerkracht om door te gaan!”