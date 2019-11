Werken in Sint-Huibrechts-Lille moet havengebied opwaarderen Lien Vande Kerkhof

12 november 2019

08u44 0 Pelt Sint-Huibrechts-Lille wil zijn havengebied opwaarderen en er een aangename verblijfs- en belevingsplek van maken. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de passantenhaven binnen het kader van het project ‘Beleef het water’. Tegen de lente van volgend jaar moethet project klaar om toeristen en bewoners volop van de omgeving te laten genieten.

Een houten vlonderpad zal vanaf de kanaaldijk afdalen en over een lengte van 100 meter de Prinsenloop volgen, om dan weer terug naar de kanaaldijk te klimmen. Het pad slingert zich als een zwevende constructie tussen de bomen langs de waterloop. Hier en daar worden zelfs bomen in het pad geïntegreerd. In dit groengebied zullen een aantal bomen gerooid worden, maar tegelijk zullen er ook nieuwe bomen geplant worden. De weg langs het havengebied wordt vanaf Fierkens Heikant tot aan De Vaart heraangelegd in roodbruine gebakken straatstenen

In de Oude Brugstraat komt een groene vissersparking. Daarbij aansluitend worden verblijfplekjes ingericht voor bezoekers die met de boot, te voet of met de fiets het gebied aandoen.

Beleef het water

De werken kaderen in het project ‘Beleef het water’, uitgewerkt door de gemeente, waarbij de passantehavens op het grondgebied van Pelt worden uitgebouwd tot knooppunt voor wandelaars, fietsers, pleziervaarders en toeristen. De passantenhaven ter hoogte van Neerpelt-Centrum was al gerealiseerd, nu volgt op kleinere schaal die van Sint-Huibrechts-Lille.