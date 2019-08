Wereldfeest in Dommelhof BVDH

26 augustus 2019

Op zondag 8 september vindt naar goede gewoonte het Wereldfeest in het Dommelhof plaats. Vanaf 13 uur kan je gratis een bezoek brengen aan workshops djembé en Afrikaanse dans bij de kiosk. Verder is er ook Afrikaanse percussie en dans en zorgen dj’s voor de muziek. In het bos is er Theater Antract met ‘De Steen’. Ook in en rond de Marokkaanse tent vind je veel beleving met onder meer circusacts, een massagestand en eetgelegenheden. Op zaterdagavond 7 september opent de Iraanse fotografe Negar Aghaalitari overigens haar expo en dan brengt percussionist Ömür Aslan al een voorproefje voor zondag.