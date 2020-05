Wegenwerken terug opgestart, Leopoldlaan binnenkort definitief open Birger Vandael

06 mei 2020

Pelt Alle wegenwerken vielen halverwege maart stil omwille van de coronamaatregelen. Momenteel wordt alles weer heropgestart. Dat maakt dat de Leopoldlaan zijn afwerking krijgt. In principe is de weg tegen half mei definitief open.

Momenteel worden in de Leopoldlaan de putdeksels op straatniveau gebracht. De komende week volgt de belijning. Tot slot moeten een aantal klussen nog afgerond worden. Ook elders werd er hard gewerkt aan de wegen. De Hofweg en Houtmolenstraat zijn terug geopend en aan de Ringlaan worden slemlagen aangelegd. Ook op de Lindelsebaan zijn de afrondende werken deze week gestart. Het gaat dan vooral om afwerkingen en de voorbereidingen voor het plaatsen van de slemlagen. Eind mei is de Lindelsebaan klaar. De Watergroep werkt in de Romeinse Dijk aan de nieuwe waterleiding. Een drietal weken daarna zal de aannemer de nieuwe weg beginnen aanleggen.