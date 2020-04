Wegenwerken aan Hofweg worden hervat Birger Vandael

20 april 2020

15u27 0

Op dinsdag starten de wegenwerken weer in de Hofweg. Allereerst zal er steenslag aangebracht worden als fundering. Woensdag volgt dan het asfalt. Vanaf donderdag moet de Houtmolenstraat ter hoogte van de spoorwegovergang opnieuw worden afgesloten. Er zal dan weer een tijdje geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Houtmolenstraat. Dat is nodig om de putdeksels op dezelfde hoogte als het wegdek te brengen en het kruispunt met de Hofweg af te werken. De werken moeten tegen eind april afgerond zijn.

Vanaf 1 mei zou er weer normaal verkeer moeten mogelijk zijn in de Hofweg.