Weg Romeinse Dijk krijgt nieuwe waterleiding

en wordt meteen ook heraangelegd Birger Vandael

09 maart 2020

12u53 0 Pelt Vandaag start de Watergroep met het leggen van een nieuwe waterleiding ter hoogte van de woningen aan de Romeinse Dijk. Daarna zal de gemeente er een nieuwe weg aanleggen.

De weg aan de Romeinse Dijk ligt er momenteel slecht bij, voornamelijk doordat de de zijkanten afbrokkelen. Voor een groot deel komt dat omdat er geen betonnen kantstrook is en de zijkant van de weg hierdoor niet ‘opgesloten’ zit. Bovendien is de verharding niet meer dan een aantal dunne laagjes asfalt op een fundament van kiezels. Een nieuwe weg is dus meer dan welkom.

Bij de heraanleg krijgt de Romeinse Dijk eerst aan beide zijden betonnen kantstroken. Deze zijn in de vorm van grasdallen. Daartussen wordt een nieuwe wegfundering aangelegd, met afsluitend een voldoende dikke laag asfalt als wegdek. De weg moet tegen de zomervakantie klaar zijn.