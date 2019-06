Vrienden herdenken overleden makker met terugkeer ‘I LOVE FEESJE’, kaarten nu al uitverkocht Birger Vandael

20 juni 2019

17u29 9 Pelt De vrienden van 4U-events organiseerden in het verleden verschillende memorabele muziekevenementen in Noord-Limburg. Maar in 2017 verloren ze hun makker Koen Michiels aan de strijd tegen kanker. Om hem te herdenken zetten ze vorig jaar een nieuwe editie van ‘I LOVE FEESJE’ op poten. Dat was een gigantisch succes, dus komt de party voor het goede doel dit najaar terug. Alle 1.200 kaarten zijn al uitverkocht.

Jeugdvrienden Pieter Verbeek, Bart Vangeneugden, Geert Hendriks, Geert Pellens, Wilfried Custers, Bart Bollen, Maarten Wuytjens en Gert Witters kregen met organisaties zoals ‘Brainstorm’, ‘QUBIC’ en ‘Inception’ heel de regio aan het dansen. Helaas verloren de kameraden met Koen een van hun vaste mensen aan kanker. “Tot op zijn laatste momenten heeft Koen zich ingezet om lotgenoten te helpen met hun gevecht”, vertelt Pieter Verbeek. “Het was zijn wens om de ziekte in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, vooral bij kinderen. Hij wist dit als geen ander te visualiseren met zijn tot de verbeelding sprekende artistieke werken. Zo tekende hij ooit een furieuze ‘cancer warrior’, zo was hij zelf ook.”

Tussen pot en pint ontstond het idee om voor Koen een ouderwets feest te organiseren. Dat gebeurde uiteindelijk onder de naam ‘I LOVE FEESJE’, genoemd naar het allereerste evenement van 4U-events in Noord-Limburg. Ook de familie van Koen werd betrokken. Op 9 november in de Hechtelse Schans brak het feest los, met onder meer Dr Lektroluv en enkele lokale dj’s. De opbrengst werd in het kader van de Warmste Week aan CliniClowns geschonken. “Er sneuvelden meer dan 30 vaten en de 750 tickets waren allemaal snel verkocht. Op zo’n succes konden we enkel hopen”, zegt Wilfried Custers. Op geen enkel moment werd Koen vergeten. Een gebroken hart in de zaal verwees naar het verlies, in een soort ‘museum’ met oude affiches was Koen eveneens alom aanwezig.

Geen grotere zaal te vinden

Dit jaar verhuist het feest, deze keer op 2 november, naar de Hamontse Posthoorn, waar plaats is voor 1.200 mensen. De muziek is in handen van clublegendes zoals Cherry Moon Trax, Bonzai All Stars, Philip en Franky Kloeck. Ook die tickets zijn nu al de deur uit. Inmiddels werd een vzw opgericht rond de organisatie. Vijftien sponsors, waaronder clublokaal De Ballasthoeve, steunen de vzw. “Misschien gaan we in de toekomst wel nog meer doen voor het goede doel, want een groter feest is moeilijk. Ruimer dan een zaal van 1.200 mensen vind je in de regio niet”, zegt Bart Vangeneugden.

Met de opbrengst zullen alle medewerkers van ‘I LOVE FEESJE’ deze winter naar de Warmste Week trekken. “We regelen dan een bus zodat iedereen mee kan en we er nog een mooie daguitstap van kunnen maken”, stelt Wilfried. “Hopelijk doen we weer net iets beter dan vorig jaar. En voor de mensen die geen ticket hebben: in 2020 moet je er op tijd bij zijn!”