Voorlopig geen studieplekken voor studenten

Birger Vandael

18 mei 2020

14u25 1 Pelt De afgelopen jaren creëerde de gemeente Pelt tijdens de examenperiodes rustige studieplekken in het zaaltje (De Vliering) boven Oud Dommelhof. Dit jaar zal dat echter onmogelijk zijn omwille van de maatregelen die van kracht zijn rond het coronavirus.

“Gezien de verplichte afstand die we dan moeten hanteren, kunnen daar hooguit tien studenten plaatsnemen”, stelt burgemeester Frank Smeets (CD&V) vast. “Bovendien vrezen we dat we hierdoor de sociale contacten tussen mensen uit verschillende gezinnen (bubbels) zouden bevorderen, wat niet de bedoeling is. We zijn ook maar mensen en studenten zoeken bij elkaar vooral het sociaal contact. Daarom vinden we het nog niet raadzaam om nu die studieruimten te openen.”

Volgens Jong N-VA Pelt is er wel vraag naar dergelijke studieplekken. “Ik zeg nooit nooit, en zeker niet in deze crisis”, geeft de burgemeester nog mee. “We moeten voortdurend evalueren en aanpassen. Dus voorlopig houden we de boot af, maar begrijpen de wens van sommige studenten. En mogelijk kunnen we later een oplossing bieden.”