Vliegbasis Kleine-Brogel brengt eresaluut aan medewerkers Mariaziekenhuis nadat werkneemster Sonja intensieve zorgen mag verlaten Birger Vandael

06 mei 2020

13u47 26

Pelt Vanmiddag posteerde een afvaardiging van de vliegbasis van Kleine-Brogel zich aan het Mariaziekenhuis in Pelt. Met loeiende sirenes en een luid applaus brachten ze een eresaluut aan de medewerkers van het ziekenhuis. Begin deze week mocht Sonja, zelf actief bij de luchtmachtbasis, immers de intensieve zorgen verlaten.

Eerder deze week maakte het Mariaziekenhuis zelf een filmpje waarin Sonja de intensieve zorgen in haar ziekenbed mocht verlaten. Terwijl ze verplaatst werd naar een andere afdeling vormden de medewerkers in het ziekenhuis een erehaag. Sonja kon het hartverwarmende applaus duidelijk zelf ook appreciëren en dankte de mensen voor dit gebaar. Sonja was de eerste patiënt die in het Mariaziekenhuis op de intensieve zorgen werd opgenomen. Ze verbleef er uiteindelijk anderhalve maand.

Het berichtje van het Mariaziekenhuis werd massaal opgepikt. Ook het Wit-Gele Kruis Limburg deelde het filmpje. Sonja is immers de mama van één van de verpleegkundigen van deze zorgdienst. “Ook wij worden niet gespaard, maar dit nieuws van Sonja geeft ons hoop!”

Warm moment

Tijdens het eresaluut had de familie van Sonja via videocall een gesprek met de vrouw. Zowel buiten als binnen aan het raam verzamelden heel wat medewerkers van het ziekenhuis zich en ook enkele personen die momenteel in opname zijn, konden alles volgen. Dat zorgde voor een warm moment in moeilijke tijden.

Sonja werkt bij de Vliegbasis van Kleine-Brogel en staat er in voor het beheer van het personeel. “Ze is een gewaardeerde collega en vandaar wilden wij haar zorgpersoneel, maar bij uitbreiding alle zorgpersoneel, bedanken voor de goede zorgen. Hopelijk steken we hiermee ook een hart onder de riem van deze helden", vertelt Sarah Damiaans, woordvoerster bij de Vliegbasis.



