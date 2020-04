Vijftien maanden cel met uitstel voor transgender (22) die kinderen oneerbare voorstellen deed Birger Vandael

08 april 2020

15u37 1 Pelt Een 22-jarige transgender uit Pelt is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel voor het plegen van verschillende zedenfeiten. Opvallend: de vrouw was op het moment van de feiten nog een man. Inmiddels nam ze het vrouwelijke geslacht aan.

In het najaar van 2016 sloeg de vrouw (toen dus nog als man) toe bij een meisje van 5 jaar en een jongetje van 9 jaar. Een mama legde een jaar later klacht neer. Ze had van haar dochter vernomen dat het kleine meisje op de laptop van beklaagde (haar nichtje) naar porno had gekeken. De beklaagde zou daarna gevraagd hebben of het meisje dit ook eens wilde proberen, zover is het nooit gekomen. Bij de jongen vonden gelijkaardige feiten plaats in een speeltuintje.

De beklaagde gaf de feiten toe, maar beweerde dat het kleine meisje zelf ook nieuwsgierig was. In de rechtbank trok ze haar volledige verklaring in en zei ze onder druk te zijn gezet. De rechtbank vindt dat niet geloofwaardig. Daarnaast was de vrouw ook in het bezit van kinderporno. Daar was ze naar eigen zeggen al een viertal jaar voor de huiszoeking in 2017 mee begonnen. Deze feiten werden bijgevolg niet betwist.

Zoektocht naar genderidentiteit

Beklaagde vertelde dat ze bij de feiten kampte met een zoektocht naar haar genderidentiteit en reeds geruime tijd in begeleiding is. De straf wordt dan ook met uitstel uitgesproken. Wel wordt ze voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet en mag ze tien jaar niet met minderjarigen aan de slag. Aan de burgerlijke partijen moet ze 1.030 euro en 750 euro betalen.